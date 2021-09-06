الحشد يعالج تجمعًا لداعش ويفكك عددا من العبوات في ديالى

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عالج الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تجمعا لداعش وفكك عددًا من العبوات الناسفة في ديالى.

وقالت مديرية الاعلام في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوة الصاروخية التابعة للحشد أطلقت صاروخا (نوع كاتيوشا) استهدفت فيه تجمعا للدواعش في جبال حمرين معسكر عائشة ووادي الرمل".

وأشارت الى ان "مفارز مكافحة المتفجرات قامت بتفكيك عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة في ذات الوادي".

واطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية صباح اليوم الاثنين، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

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