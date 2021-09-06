المفوضية تطمئن بشأن المخاوف من “تزوير الانتخابات”

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصانة أجهزة النتائج الالكترونية والأجهزة الأخرى المستخدمة في العملية الانتخابية ضد أي تلاعب أو اختراق.وكشفت وزارة الاتصالات عن تكثيف جهودها للمساهمة في انجاح سير العملية الانتخابية من خلال الانظمة المعلوماتية التي تمتلكها في دوائرها ببغداد والمحافظات.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية، إن “المفوضية شكّلت …

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