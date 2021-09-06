القبض على موظف تلقى اموالا مقابل وعود كاذبة

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أحد الموظفين في مديرية سكك حديد المنطقة الشمالية متلبسا بتلقي أموال من مواطنين، مقابل وعود كاذبة بالتعيين.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط موظف في مديرية …

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