وزير التخطيط: موازنة 2022 لن تعرض على مجلس الوزراء قبل الانتخابات

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال وزير التخطيط العراقي خالد بتال يوم الاثنين، ان قانون الموازنة العامة للعام 2022 في طور الأعداد من قبل وزارة المالية.وأضاف بيتال في حديث صحفي اطلع عليه “النور نيوز” ان “هناك استراتيجية لإعداد مشروع قانون الموازنة، وهي الان (الموازنة) في مراحلها الأخيرة، وأنها ستأخذ وقتا قبل عرض القانون على مجلس الوزراء”.صوأعرب …

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