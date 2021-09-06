العدل: 25 الف ارهابي صدرت بحقهم احكام اعدام

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، ان عدد الارهابيين المحكومين في سجونها اكثر من 50 الف سجين، نصفهم محكومون بالاعدام.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي للوكالة الرسمية ان "عدد الارهابيين المحكومين لدينا اكثر من 50 الف سجين ، نصفهم محكومون بالاعدام" ، مشيرا الى ان " احكام الاعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، او ان بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري باعدامه".وتابع أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسوم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90% من الأحكام لم يصدر بها مرسم جمهوري أو لم تكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة"./انتهى9

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