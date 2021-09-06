وزير الخارجية يؤكد اهمية تشجيع الشركات الاوروبيّة الرصينة على الاستثمار في العراق

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلـَّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبيِّ الجديد في العراق فيلة فاريولا، وبحث معه سير العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبيِّ، وسُبُل زيادة حجم الدعم والمُساعَدة للعراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ".وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى التأكيد على أهمّـيّة تفعيل اتفاق الشراكة، ومُذكـَّرات التفاهم المُوقـَّعة بين العراق والاتحاد الأوروبيِّ، وتبادل الخبرات، ومُساندة العراق في المجالات السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة، والخدميّة.وأكـَّد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة السفير، وكادر البعثة الدبلوماسيّة في بغداد.من جانبه أكّد السفير فيلة فاريولا دعم الاتحاد الأوروبيِّ إلى العراق وضرورة احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخليّة .وثمَّن جُهُود الحكومة العراقيَّة في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.كما اكد استمرار الاتحاد الاوروبيّ في تقديم الدعم الإنسانيّ، ودعم جُهُود الحكومة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب ومُساندتها بمُستشارين عسكريين.وشدد الوزير على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبيّ في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، وتشجيع الشركات الأوروبيّة الرصينة للاستثمار في العراق، والعمل على أنَّ يكون للاتحاد الأوروبيّ دور أكبر على الساحة الدوليّة./انتهى9

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