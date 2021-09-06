2021/09/06 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، الاثنين (6 أيلول 2021)، استهداف تجمع لداعش بصاروخ كاتيوشا وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في محافظة ديالى. وقال الحشد في بيان تلقاه”المركز الخبري الوطني”، إن “القوة الصاروخية التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يستهدف تجمعا لداعش في محافظة ديالى المركز الخبري الوطني.

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