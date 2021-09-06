2021/09/06 | 12:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 6 سبتمبر 2021 | 12:42 مساءً | عدد القراءات : 16

قتل على ايد ابنه الاعلامي حميد الجميلي

افاد مصدر امني، بمقتل اعلامي عراقي على يد ابنه في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، ان الاعلامي حميد الجميلي قُتل اثر خلاف عائلي في قضاء الدجيل.

واضاف، ان مديرية شرطة الدجيل القت القبض على ابنه القاتل خلال ساعتين من تنفيذ الجريمة.

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