2021/09/06 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، عن تحقيق ثلاثة أهداف من عملية استقدام الأطباء الأجانب إلى البلاد، فيما أشارت إلى التحرك لاستقطاب الأطباء العراقيين من الخارج.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة : تحرك لاستقطاب الأطباء العراقيين في الخارج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : تحرك لاستقطاب الأطباء العراقيين في الخارج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : تحرك لاستقطاب الأطباء العراقيين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).