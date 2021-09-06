2021/09/06 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر فايز، الاثنين (6 أيلول، 2021) إن العراق تقدم في بطلب إلى مجلس التعاون الخليجي لغرض الانضمام اليه بعد سقوط النظام السابق، لكن حتى الآن لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية النيابية : لم نتلق الرد بشأن طلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي المركز الخبري الوطني.

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