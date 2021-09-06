البيشمركة تكشف مساحات

2021/09/06 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أن الطيران التركي يخترق الأجواء العراقية يوميًا بمسافة تقدر 250 كم، مشيرًا إلى أن ملف الخروق التركية للأراضي العراقية من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال الياور في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ملف الخروق التركية يتعلق بالسيادة العراقية وهو من اختصاص الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "الطيران التركي يخترق الأجواء العراقية يوميًا بمسافة تقدر 250 كم".

وأضاف أن "القوات التركية تدخل الأراضي العراقية بعرض 45 كم وبطول 200 كم دون أي استنكار"، لافتًا إلى أن "تركيا تتخذ محاربة الـ( P K K) ذريعة لاختراق السيادة العراقية".

وتابع أن "الإقليم لا يتمكن أن يتدخل في تلك المواضيع وليس له الحق قانونيًا أن يقوم باتفاقات أمنية مع دول الجوار".

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