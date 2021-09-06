مستوحى من إحدى أيقونات الطبيعة..اكتشف جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2020 دبي

2021/09/06 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يروي جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي، والذي يقع بمنطقة التنقل، حكاية عُمان على مر التاريخ، من خلال تصميمه المستوحى من شجرة اللبان والتي أسهمت بدور رائد بتعزيز التجارة العمانية في حضارات العالم القديم.

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