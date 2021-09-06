إثيوبيا ترد على احتجاز السوادن لـ

2021/09/06 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية، الأحد، أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا وأن هناك "شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

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