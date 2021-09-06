انحلال الحزب الشيوعي العراقي/ 6 - عبدالامير الركابي

2021/09/06 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي ا هل سينطق العراق؟، العراق العراقي التاريخي، فيفصح عن ذاته المؤجل الإفصاح عنها منذ سبعة الاف عام، وقبلا هل حلت ساعة النطقيه على مستوى المعمورة، بمعنى هل استنفدت الأحادية الارضوية الغالبة حتى اليوم، والمكرسة تصورا ونموذجا، اغراضها، وقاربت ساعة كسوفها وتوقف فعاليتها، وهل سيتمكن العقل أخيرا، من عبور قصوريته التاريخيه، وحالة عجزه الموضوعي عن ادراك الحقيقة المجتمعية، ومضمرها، ومنطويا تها الأهم، ......





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