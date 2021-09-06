القبض على متهمين بالدكة العشائرية وآخرين بالقتل العمد في ميسان

2021/09/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بالارهاب وآخرين بالقتل العمد في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه تم "القاء القبض على 2 متهمين بالارهاب (الدكة العشائرية ) واخرين بالقتل العمد في قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان".

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