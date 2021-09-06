الاطاحة بـ 26 متهماً بينهم ارهابيون وضبط أسلحة ومخدرات بمناطق متفرقة من بغداد

2021/09/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على (26) متهماً بينهم ارهابيون وضبط أسلحة ومواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشر القت القبض على متهم بالإرهاب شمالي شرقي بغداد، في حين القت قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب جنوبي بغداد".

واضافت ان "قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوب شرقي بغداد"، مشيرة الى ان "مفارز سيطرة الجزيرة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".واشارت الى "تمكن قطعات فرقة المشاة الحادية عشر من إلقاء القبض على (9) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (4) متهمين بالسرقة، والقتل اضافة الى اتلاف مواد منتهية الصلاحية، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

ولفتت الخلية في بيانها الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (9) متهمين بتهم ترويج المخدرات، والنصب والاحتيال، وضبط حبوب مخدرة وادوات تعاطي ، و(9) مسدسات، و(208) إطلاقة عتاد مختلفة، حيث تمت إحالة جميع المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون".

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