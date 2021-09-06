اللجنة المالية: عجز الموازنة تم تغطيته بالكامل

2021/09/06 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، تغطية العجز في موازنة 2021.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح للتلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عجز الموازنة هو عجز مخطط وتم تغطيته عندما تخطت اسعار النفط حاجز الـ65 دولاراً للبرميل".

وفي سياق اخر، اشار الصفار الى أن "ما ينفق من الموازنات الاسثمارية سنوياً يتراوح بين 5 ـ 10%".

وأضاف أن الموازنة الاستثمارية تضعها وزارة التخطيط أما التشغيلية فتتولى وزارة المالية مهمة اعدادها وهي عبارة عن نفقات شبه ثابتة تتعلق بالاجور والرواتب.

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