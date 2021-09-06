2021/09/06 | 13:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، في وقت سابق، دخول 30 ألف زائر من ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تغلق السفر البري مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تغلق السفر البري مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).