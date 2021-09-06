قفزة جديدة في أسعار الذهب وسط مخاوف إزاء تدابير التحفيز الاقتصادي الأميركي

2021/09/06 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر، بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للتوقعات، المخاوف حيال تدابير التحفيز الاقتصادي للمركزي الأميركي.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش.



وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة الماضي أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.

وكان جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

"رويترز"

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