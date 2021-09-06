العصائب تفتح النار مجددا على هذه الاطراف.. هؤلاء كذبة!

2021/09/06 | 13:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة عصائب اهل الحق، الاثنين، ان كل ما يجري من تحديات أمنية في العراق، ليس الا دليلا على ان التحالف الدولي مجرد "كذبة".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح تابعه NRT عربية (6 ايلول 2021)، ان "الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية تدخلها في القرارات الحكومية التي عملت على ازدياد اللازمات بالعراق"، مبينا ان "القوات الأمنية والحشد الشعبي هما من يحملان هموم الدفاع عن البلاد من الإرهاب".

وتساءل السعدي، "لا نعرف إلى أين يريد أن يصل الكاظمي بالعراق نتيجة القرارات والصفقات التي يقوم بها".



وتابع، "لم نشاهد أي بادرة حسن نية من الجانب السعودي تجاه العراق ولا زال الإرهاب ينطلق من المملكة".

واشار الى ان "تحالف الفتح أعلن رفضه بشكل قاطع عقد صفقة مع شركة (علم اركان) السعودية"، فيما شدد على "ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد لتعديل قرارات الحكومة الحالية التي آذت العراق كثيرا".

ولفت السعدي الى ان "قرارات الحكومة الحالية تزيد الأزمات للعراق وشعبه ولا تحلها".

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