2021/09/06 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..اللقطات الأولى لحادث سقوط السيارة من على جسر الجادرية ببغداد

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