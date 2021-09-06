بحادث مروع.. سقوط عجلة من فوق جسر الجادرية ببغداد (صور)

2021/09/06 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة شخصين اثنين اثر حادث سير مروع بين عجلة و دراجة نارية على جسر الجادرية ببغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "شخصين لقيا حتفهما، جراء حادث سير بين عجلة ودراجة نارية ادى الى سقوط العجلة من فوق جسر الجادرية في بغداد".

وأضاف ان "العجلة اصطدمت بالحاجز الحديدي قبل سقوطها".

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