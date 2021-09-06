جنايات النجف تصدر حكماً بالاعدام على قاتل شقيقين

2021/09/06 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مصدر قضائي رسمي في النجف:" ان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان بقتل شقيقين في قضاء ابو صخير ، ثاني اكبر الاقضية التابعة ادارياً الى المحافظة بعد قضاء الكوفة"./انتهى

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