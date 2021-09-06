العتبة العلوية تشكل لجنة عليا لادارة خطتها الخدمية والامنية الخاصة بزيارة الاربعين

2021/09/06 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/عقدت اللجنة العليا لادارة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) في العتبة العلوية المقدسة اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الامنية والخدمية والصحية من اجل استقبال الزائرين الوافدين لزيارة أمير المؤمنين (ع) وصولا إلى كربلاء المقدسة لاداء مراسم الزيارة في العشرين من شهر صفر .وقال عضو اللجنة فاتح الكرماني، في تصريح نقله المركز الخبريللعتبة العلوية :" ناقش الاجتماع الخطة التي وضعتها العتبة المقدسة لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع ) ، حيث تكون النجف الاشرف محطة لانطلاق الزحف المليوني الى كربلاء المقدسة بعد تقديم التعازي عند مرقد امير المؤمنين (ع) ، ووضع الآلية المناسبة والحلول للمعوقات من اجل تحقيق الانسيابية التامة خلال المحفل العالمي المليوني المرتقب " .واضاف الكرماني" كما تمت مناقشة كيفية تفويج الزائرين وآلية دخولهم الى العتبة العلوية المقدسة وتوديعهم الى محافظة كربلاء المقدسة ، فضلا عن الدخول في تفاصيل الخطة الصحية والتثقيف الصحي للوقاية من جائحة كورونا من خلال نشر وسائل التعقيم في كافة ابواب العتبة المقدسة ونشر المفارز الصحية والطبية المتجولة والثابتة التابعة الى قسم السلامة المهنية والصحة والبيئة وفرق الاخلاء الطارئ تحسبا لحدوث الحالات الطارئة اثناء تأدية مراسم الزيارة وكثافة الزائرين "./انتهى

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