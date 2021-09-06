2021/09/06 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مسؤول إيراني، يوم الاثنين، سماح العراق بدخول 30 ألف زائر إيراني إلى البلاد، لأداء الزيارة الأربعينية، فيما أشار إلى حظر السفر البري من إيران إلى العراق، وأن الأخير سيفرض عقوبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تتوعد من يسافر للعراق برًا بـ”عقوبات” المركز الخبري الوطني.

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