طالبان تدعو تركيا وروسيا وإيران وقطر لحضور إعلان الحكومة

2021/09/06 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ال مسؤول في حركة طالبان إنها أكملت إجراءاتها لإعلان الحكومة الجديدة.

وأضاف المسؤول إن الحركة ستعلن نظاما يحظى بقبول المجتمع الدولي والشعب الأفغاني، مشيراً إلى توجيه دعوة لتركيا، والصين، وروسيا، وإيران، وباكستان، وقطر للمشاركة في يوم إعلان الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن الحركة ستشكل حكومة تصريف أعمال حتى تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسين أدائها.

وعن مطار كابول، قال المتحدث باسم طالبان إن تشغيل الرادار في المطار يحتاج إلى وقت لأن القوات الأمريكية عطلته قبل انسحابها.

وأضاف أن الأصدقاء القطريين والأتراك يعملون على استئناف الرحلات الدولية من مطار كابول، مجدداً دعوة حركته للدول الصديقة لإعادة بناء أفغانستان.

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