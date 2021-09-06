هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي “شديد الحراسة”

2021/09/06 | 13:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتفرّ ستة فلسطينيون من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل (فلسطين المحتلة)، فجر الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، فيما تشن قوات الاحتلال حملة بحث واسعة عنهم.وكان الستة معتقلين في الزنزانة ذاتها، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.وأفادت تقارير أنهم فروا عبر نفق نجحوا بحفره على مدى عدة أشهر.ونشرت مصلحة سجون الاحتلال …

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