2021/09/06 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعرية الاغتراب وتمثلات الحزن؛ قراءة في ديوان “عبير الغمام” للشاعرة مفيدة بلحودي : أحمد الحاج جاسم العبيدي “يا لها من أحزان عميقة لا يمكن تجنبها، تلك الأصوات المتوجعة التـي يغنـيها الشعراء”.لوركا ربما كان مفروضاً على الشعراء حمل رسالة الإنسانـية في نقل معاناة الآخر ووصف آلامه والتعبـيـر عن تطلعاته وتـرجمة أحلامه في […]

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