لماذا تحضر تويوتا في كل ساحات الفوضى؟

2021/09/06 | 13:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار وصول سيارات تويوتا الى داعش فتكشفت خيوط دعم السعودي وقطري وإماراتي للتنظيم الارهابي.

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