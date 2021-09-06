2021/09/06 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزارة العدل، الاثنين، عن وجود أكثر من 50 الف معتقل داخل السجون العراقية، مؤكدة أن نصفهم محكومون بالاعدام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح تابعه NRT عربية (6 أيلول 2021)، إن "عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام".

وأضاف لعيبي أن "أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه".

وتابع أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90% من الأحكام لم يصدر به مرسم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تكشف اعداد المعتقلين في العراق.. نصفهم بانتظار الاعدام!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تكشف اعداد المعتقلين في العراق.. نصفهم بانتظار الاعدام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).