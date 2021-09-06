2021/09/06 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الاثنين، بأن كتلة هوائية في طريقها نحو

العراق ستحدث تغييرا في حالة الطقس.

وكتب عطية، في منشور عبر فيسبوك، انه

"إعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي

تتقدم كتلة هوائيّة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي.. كتلة هوائية تتسبب بإنخفاض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي.. كتلة هوائية تتسبب بإنخفاض درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).