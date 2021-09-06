صالح يتحدث عن دور العراق في تخفيف توترات المنطقة

2021/09/06 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تحدث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، عن دور العراق في تخفيف توترات المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، تسلم اليوم الإثنين 6 أيلول 2021 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من: جمهورية بنغلاديش الشعبية آمدي فضلول باري، وجمهورية رومانيا رادو اوكتافيان دوبري، وجمهورية باكستان أحمد أمجد علي، وجمهورية الهند براشانت بيسي، ومملكة السويد جوناس لوفين، ومملكة أسبانيا بيدرو مارتينث-أفيال مارتين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية الحسن محمد اعليات، وجمهورية فنلندا ماتي لاسيلا، والاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، وفرنسا إيريك شوفاليه".

وأكّد صالح وفقا للبيان، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن "العراق يتطلع نحو علاقات متوازنة تستند على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وفتح باب الاستثمار، ودعم التنسيق الدولي والإقليمي، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة".

وأشار إلى أن "أهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتقف في مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة وحماية البيئة".

وعبّر صالح عن "أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.

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