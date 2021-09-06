2021/09/06 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مواد كيميائية خطيرة في ميناء ام قصر الجنوبي بالبصرة .وذكر بيان للهيئة : ان مفارز منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت بعد التدقيق من ضبط حاويتين مخالفتين داخل الحرم الكمركي ، وبعد الكشف تبين وجود (مادة كيميائية خطرة, مادة الكرانيت) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ، حيث تم تشكيل لجنة من الدوائر المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين./انتهى9

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