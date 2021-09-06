وفاة الصحفي الميساني

2021/09/06 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا/ توفي اليوم الاثنين ، الصحفي الميساني "سامي الشواي" بعد صراع مرير مع المرض".ونعى فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ميسان الزميل الشواي " الذي يعتبر من الصحفيين البارزين والمعروفين".وقال رئيس الفرع "سمير السعد " ان الراحل " عمل بكل تفان ، واصفا اياه ، بانه وبحكم العمل الذي قدمه ، اطلق عليه شيخ للصحفيين في المحافظة لما قدمه من اعطاء إعلامي".وعمل الشواي " في عدد من المؤسسات المحلية في المحافظة كمراسل ميداني ومقدم ومعد للبرامج ، بالاضافة الى كونه عضواً متمرساً في نقابة الصحفيين العراقيين"./انتهى س

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