2021/09/06 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدء اجتماع لجنة الامن النيابية مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع لجنة الامن النيابية مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع لجنة الامن النيابية مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).