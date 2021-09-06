بالصور… حادث سير مروع يُنهي حياة شخصين على جسر الجادرية

2021/09/06 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة شخصين اثنين اثر حادث سير مروع بين عجلة و دراجة نارية على جسر الجادرية ببغداد.وقال المصدر في تصريح، تابعه موقع “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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