2021/09/06 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاحد، وزارة النقل بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق لتخفيف الزخم المروري في العاصمة، فيما كشفت عن أهم المعرقلات التي أخرت تنفيذ هذا المشروع.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تكشف عن أهم معرقلات تنفيذ مشروع قطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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