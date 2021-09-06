2021/09/06 | 14:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مديرية مكافحة المتفجرات، عن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ 48 ساعة الماضية في عموم مناطق البلاد.وأفادت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بـ”معالجة رمانة يدوية هجومية كانت مرمية على أحد الدور السكنية في منطقة الأمين الثانية من قبل خبراء المتفجرات (صقر بغداد) وفق الإجراءات القياسية”.وأضافت، انه “في …

ظهرت المقالة مكافحة المتفجرات تكشف عن حصيلة ممارساتها خلال 48 ساعة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تكشف عن حصيلة ممارساتها خلال 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تكشف عن حصيلة ممارساتها خلال 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).