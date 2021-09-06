البنك المركزي يبيع اكثر من 229 مليون دولار

2021/09/06 | 14:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، لتتجاوز الـ 229 مليون دولار.وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.78% لتصل إلى 229 مليوناً، و923 الفا و17دولارا.وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و683 الفا و 17 دولارا لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب …

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