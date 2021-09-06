العدل: 50 ألف سجين محكومين بقضايا الارهاب نصف بالاعدام

2021/09/06 | 14:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن 50 ألف سجين محكومين بقضايا الارهاب، مشيرة الى ان نصفهم محكوم بالاعدام.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام”.وأضاف، ان “أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة …

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