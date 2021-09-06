الصحة توضح أهداف استقدام أطباء من خارج العراق

2021/09/06 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّقت وزارة الصحة والبيئة، على عملية استقدام الأطباء الأجانب إلى العراق، لافتةً إلى أن تكلفتها أقل وأسهل للمريض وعدم حاجته للسفر خارج البلاد مع ذويه.

قالت الصحة إن عمليات استقدام الأطباء الأجانب سيمنح فرصة لتدريب الملاكات الطبية وبعدها لن نحتاج إلى فرق طبية أجنبية

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات، تابعها "ألترا عراق"، إن "برنامج الاستقدام الطبي مفعل منذ سنوات وهي سياسة تعتمدها الوزارة لتقليل الاعتماد على سفر المرضى إلى الخارج".

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وأضاف أن "سياسة الوزارة تقوم باستقدام فرق طبية من دول اجنبية عدة لإجراء العمليات الجراحية داخل المؤسسات الصحية"، لافتًا إلى "وجود فريق محترف مستقدم من إحدى الدول الأجنبية يعمل حاليًا في مستشفى (ابن الهيثم) وآخر في (ابن سينا) يقوم بمختلف أنواع العمليات".

وأشار إلى أن "عملية الاستقدام تكون تكلفتها أقل وأسهل للمريض وعدم حاجته للسفر خارج البلاد مع ذويه"، مبينًا أن "عمليات استقدام الأطباء الأجانب سيمنح أيضاً فرصة لتدريب الملاكات الطبية وبعدها لن نحتاج إلى فرق طبية أجنبية".

وبشأن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، عزا البدر ذلك إلى "الاعتداءات التي تطال بعض الأطباء بشكل مستمر"، مبينًا أن "الوزارة وضعت عودة الأطباء من أولوياتها وتعمل مع جميع الجهات الحكومية، والقانونية، والقضائية لمنع الاعتداءات واستقطاب الأطباء العراقيين في مختلف الاختصاصات من الخارج".

وأكد أن "بعض الكفاءات الطبية عادوا إلى البلاد واستأنفوا عملهم".

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