2021/09/06 | 14:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه، الكثير من يتمناه بلسان وقليل من يترجمه بالعمل..القوى الجهادية التي نشأت قبل ٢٠٠٣م كان عملها ليس عسكري فقط ،إنما سياسي وثقافي وتوجيهي ، وسفير عالمي ليشرح للعالم معاناة العراقيين في ظل الحكم أمريكي والشرطي صدام ، وتحويل العراق إلى سجن كبير ،إلى درجة ضاقة به الأنفاس وقتلت الأرواح.حركة المقاومة التي تمثلت في ( مجلس الاعلى الإسلامي لثوار العراق ) بقيادة الشهيد المحراب الخالد ومن ثم تشكيل فيلق( بدر) الذي صال وجال في محاربة الطاغية واذنابه ، بعد السقوط الصنم، تحرك المجاهدين إلى انشاء دولة قوية تحمي العراقيين بالكامل، وحكومة تحافظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تاريخ من الجهاد…! عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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