تعليق تصدير اللحوم من البرازيل إلى الصين بعد الإبلاغ عن حالتين من مرض جنون البقر

2021/09/06 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضربة كبيرة لصناعة الماشية البرازيلية، تم تعليق صادرات لحوم الأبقار من البرازيل إلى الصين في الوقت الحالي بعد أن أكدت وزارة الزراعة البرازيلية حالتين لما وصفته بـ "مرض جنون البقر النموذجي"

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