بعد الساعدي القذافي.. ليبيا تفرج عن مسؤول سابق آخر

2021/09/06 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ‏المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، الإفراج عن أحمد رمضان الأصيبعي، السكرتير الخاص للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

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