أول محافظة عراقية تبدأ خطوات استثمار النفط والغاز

2021/09/06 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن بدء أولى خطوات استثمار النفط والغاز في المحافظة، فيما حددت سبب تاخر استثمارها.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز في تصريح تابعه NRT عربية (6 ايلول 2021)، إن "بيئة الأنبار آمنة وجاهزة للاستثمار، إلَّا إن الروتين في وزارة النفط يقف وراء تأخر المشاريع الاستثمارية النفطية والغازية"، مبيناً، أنه "تم رسم خطة تنسيقية مع وزارة النفط لعرض عدة مواضيع تخص حقول النفط والغاز بالأنبار إضافة الى مشاريع أخرى".

وأضاف، أنه "تم البدء بتحديد مساحة المحافظة التي تضم حقولاً غازية ونفطية عديدة"، مشيراً الى أن "سياسة وزارة النفط خلال السنوات الماضية تشهد قصوراً تجاه محافظة الأنبار".

وتابع أنه"تم جلب أول فرقة زلزالية هذا العام إلى منطقة القائم، والتي اكملت جزءاً من أعمالها"، موضحاً، أن "هذه الفرقة تم نقلها قبل أسبوع إلى برنامج ملح الثرثار في المنطقة بين حديثة وبحيرة الثرثار".

وأكد الطرموز، أن "الوضع الأمني مستقر منذ العام 2016 وبيئة الأنبار جاهزة وآمنة للاستثمار في المشاريع النفطية ومشاريع الطاقة، إلّا إن وزارة النفط هي السبب في تأخير استثمار المشاريع النفطية وخصوصاً حقل عكاز الذي لم يحال حتى الآن الى اي شركة استثمارية".

وشدد الطرموز، على أن "الأنبار بحاجة ملحة الى حملة كبرى من قبل وزارة النفط بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة لإدخال الفرق الزالزلية الى المحافظة".

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