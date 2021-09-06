تعرض قابلو كهرباء للسرقة والتخريب في البصرة

2021/09/06 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تعرض قابلو الكهرباء الذي يغذي متنقلة صناعية حمدان الثانوية 11/33 k.v والقادم من محطة باب الزبير التحويلية إلى عملية سرقة وتخريب.وذكر فرع توزيع كهرباء البصرة في بيان ، ان الفرع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فتح تحقيقا بالحادث لتحديد هوية الجناة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم./انتهى

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