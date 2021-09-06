الفصل السادس : صراع برسباى وشاه رخ : حملة برسباى عام 836 ( 1 من 2 ) - أحمد صبحى منصور

2021/09/06 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل السادس : صراع برسباى وشاه رخ : حملة برسباى عام 836 ( 1 من 2 )هل يجرؤ السيسى أن يقود حملة عسكرية ؟ أم أنه يكتفى بالنصر على المصريين؟ الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل السادس : صراع برسباى وشاه رخ : حملة برسباى عام 836 ( 1 من 2 ) ......





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