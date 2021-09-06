مشيخة الفلاحين - محمد علي مقلد

2021/09/06 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد في أول انتخابات بلدية أجريت بعد الحرب الأهلية، عام 1998، سعيت إلى تشكيل لائحة تجسد خروجنا من الحرب الأهلية.



طلب مني من أتفاوض معه وهو من حركة أمل أن أحدد الجهة التي أفاوض بإسمها.



قلت له، أنا محمد علي مقلد، إبن فلاح وطحان اسمه مرتضى، تخرجت من مدرسة القرية وعدت إليها مدرساً بعد تخرجي من دار المعلمين، وأنا الآن استاذ جامعي، وعضو لجنة مركزية في الحزبي الشيوعي اللبناني، ومن مؤسسي الحركة الشعب ......





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