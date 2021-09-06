طالبان : ارهابنا الذي صدرناه / القسم الثالث - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/06 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : الارهاب الذي صدرناه الجزء الثالث 6 - نجح الدعاة الفاطميون نجاحاً ملحوظاً في نشر مفهوم التأويل ، والعمل به كمنهج في فهم النصوص الدينية ( عن المستوى الثاني للخطاب : يمكن مراجعة الدكتور نصر حامد ابو زيد في كتابيه : مفهوم النص ، و ، نقد الفكر الديني ، حيث يفرق بين النص المقدس وبين خطاب البشر حول هذا النص ) كما ساعد هذا المفهوم بعض الدعاة الفاطميين الطموحين ، من ......





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