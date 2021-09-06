إعدام سعودي أُدين بالإرهاب في الدمام

2021/09/06 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت السلطات السعودية اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر ضد سعودي أدين بالاشتراك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن في مدينة الدمام، شرق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحافي اليوم إن المدان تورط في تهريب أسلحة من وإلى المملكة، واستهداف رجال الأمن وفي إطلاق النار عليهم لقتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية، وإثارة الفوضى والشغب.

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